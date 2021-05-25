Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов

Сотрудник налоговой инспекции, отправляясь с женой на костюмированный вечер, нарядился вампиром: в чёрной накидке, с клыками и бросающейся в глаза "кровью" на когтях из папье-маше. Когда они вошли в бар, знакомый бармен, оглядев его, поинтересовался: — Прямо с работы?

Разговор в мастерской: "Вы мне тут немножечко прихватите сваркой, а я дома намертво проволокой скручу... "

Настоящий лидер всегда позади. Это вам скажет любой пастух.

Не нужно меня обижать! Я девушка ранимая, чуть что — сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно разобрать кому попадешь лопатой по голове...

Одна блондинка спрашивает другую: — О чем ты мечтаешь? — Я мечтаю о том, что как-то раз встречу фею, которая подарит мне сто тысяч долларов. — А почему не миллион? — Ну, миллион — это не реально.