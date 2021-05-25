Не переставайте смеяться от души: веселые анекдоты на вечер

"Я веганка, но я не распространяюсь об этом на каждом шагу!" - сказала веганка, говорящая о том, что она не говорит о том, что она веганка.

В жизни все относительно. Например, лобстеры, которые плавали в кухонных баках на кухне "Титаника", считали все случившееся чудом!

Таксист рассказал: — Если часа в три часа ночи вызывают такси, и при этом все ТРЕЗВЫЕ — значит точно бухгалтеры!

Наученная опытом гадалка, когда посетители звонят ей в дверь, не задает вопрос "кто там? ", а сразу же говорит "ну, вот и вы! "

Мама с дочкой идут в садик. — Мама, а почему темно? — Солнышко еще не встало. — Оно не смогло?