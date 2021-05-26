Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

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Среда, 26.05.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

 Суд изучил все вещественные доказательства и перешёл к изучению материальных предложений. 

— Дорогая, с этого дня я бросаю пить!

Жена:

— А кто будет называть меня красавицей?

Парни при знакомстве с девушками смотрят есть ли кольцо на безымянном пальце, а надо смотреть есть ли на безымянном и среднем маникюр.

Маршрутка — единственное место, где финансовый поток может пройти трех и более посредников, и никто не возьмет откат!

Не переставайте смеяться от души: веселые анекдоты на вечер

Художник у холста говорит модели:

– Вы не против обнаженки ?

Модель смущённо: – Нууу… не против…

Художник раздевается….

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 323

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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