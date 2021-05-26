Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

Суд изучил все вещественные доказательства и перешёл к изучению материальных предложений.

— Дорогая, с этого дня я бросаю пить!

Жена:

— А кто будет называть меня красавицей?

Парни при знакомстве с девушками смотрят есть ли кольцо на безымянном пальце, а надо смотреть есть ли на безымянном и среднем маникюр.

Маршрутка — единственное место, где финансовый поток может пройти трех и более посредников, и никто не возьмет откат!

Художник у холста говорит модели:

– Вы не против обнаженки ?

Модель смущённо: – Нууу… не против…

Художник раздевается….