Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

Суд изучил все вещественные доказательства и перешёл к изучению материальных предложений.
— Дорогая, с этого дня я бросаю пить!
Жена:
— А кто будет называть меня красавицей?
Парни при знакомстве с девушками смотрят есть ли кольцо на безымянном пальце, а надо смотреть есть ли на безымянном и среднем маникюр.
Маршрутка — единственное место, где финансовый поток может пройти трех и более посредников, и никто не возьмет откат!
Художник у холста говорит модели:
– Вы не против обнаженки ?
Модель смущённо: – Нууу… не против…
Художник раздевается….