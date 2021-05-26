Ваше настроение однозначно улучшится: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Иногда хочется взять себя за шкирку и потыкать мордой в свидетельство о браке, приговаривая: "Кто это сделал?! Кто это сделал, а?! "

Школа, урок ОБЖ. Учитель ведет опрос: — Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно делать? С задней парты: — Идти в церковь и замаливать грех.

Познакомилась как-то с мужчиной в баре, выпили, обменялись телефонами, мне 18, ему 42. Обмолвилась, что я художник и показала пару фотографий работ, а он при деньгах. На следующий день он написал и попросил показать больше работ, думала, что нравлюсь, оказалось — он психиатр и я "интересный экземпляр".

Звонок из института. Беру трубку. — Алло, это из отдела трудоустройства. вы можете сейчас говорить? — Я в армии. — Ну давайте я вам через час перезвоню? И чо ты думаешь? ПЕРЕЗВОНИЛА!

Подвозил сегодня товарища. — Вот же, блин, — говорит, — песня привязалась! Жена всё утро напевала: "Тридцать три корове, тридцать три корове... ". — Там же вроде не "корове", а "коровы"? — Да день рождения у неё сегодня. 33 года.