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Среда, 26.05.2021
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Ваше настроение однозначно улучшится: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Ваше настроение однозначно улучшится: уморительные анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф

Иногда хочется взять себя за шкирку и потыкать мордой в свидетельство о браке, приговаривая: "Кто это сделал?! Кто это сделал, а?! "

Школа, урок ОБЖ. Учитель ведет опрос: — Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно делать? С задней парты: — Идти в церковь и замаливать грех.

Познакомилась как-то с мужчиной в баре, выпили, обменялись телефонами, мне 18, ему 42. Обмолвилась, что я художник и показала пару фотографий работ, а он при деньгах. На следующий день он написал и попросил показать больше работ, думала, что нравлюсь, оказалось — он психиатр и я "интересный экземпляр".

Звонок из института. Беру трубку. — Алло, это из отдела трудоустройства. вы можете сейчас говорить? — Я в армии. — Ну давайте я вам через час перезвоню? И чо ты думаешь? ПЕРЕЗВОНИЛА!

Хорошее настроение с самого утра: подборка уморительных анекдотов

Подвозил сегодня товарища. — Вот же, блин, — говорит, — песня привязалась! Жена всё утро напевала: "Тридцать три корове, тридцать три корове... ". — Там же вроде не "корове", а "коровы"? — Да день рождения у неё сегодня. 33 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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