Вечерняя порция лучших шуток: смешные анекдоты для настроения

Если вам говорят, что быть тупым в XXI веке моветон, не парьтесь. Я гуглила, это ерунда какая-то на французском.

Разводятся муж и жена:

— Какая причина вашего развода?

— Бытовое насилие.

— И кто кого бьет?

— Когда как.

У людей из IТ-отделов сильнее всего развиты мышцы, отвечающие за пожатие плечами.

Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней… Господи, кого я обманываю?!.