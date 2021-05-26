Вечерняя порция лучших шуток: смешные анекдоты для настроения

Если вам говорят, что быть тупым в XXI веке моветон, не парьтесь. Я гуглила, это ерунда какая-то на французском.
Разводятся муж и жена:
— Какая причина вашего развода?
— Бытовое насилие.
— И кто кого бьет?
— Когда как.
У людей из IТ-отделов сильнее всего развиты мышцы, отвечающие за пожатие плечами.
Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.
Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней… Господи, кого я обманываю?!.