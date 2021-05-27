Умора без минора: подборка анекдотов, которая сделает ваше утро веселее

У меня 2 котенка – черная кошечка и рыжий кот. Я назвал кошку Мэган, а котенка – Гарри, потому что они никогда не прекращают ныть.

Если дать человеку кусок мяса, он ляжет спать сытым. А если добавить две бутылки водки, то ещё и одетым.

В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед – окончи учебный год без троек, хочешь скейт – перекопай огород, хочешь новый телефон – помоги бабушке сделать ремонт. Поэтому у меня ничего не было.

На школьной химической олимпиаде команда алхимиков получила золото.

Они расстались и он целыми днями лежал на диване, почесывая свое разбитое сердце.