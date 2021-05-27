Все прекрасное начинается с улыбки: веселые анекдоты

Кабинет окулиста
— Какая буква?
— Мэ
— Нет буквы,,мэ,,.Есть буква,,Эм,,.Понимаете?Это что за буква?
— Нэ
— Какая нахрен ,,нэ,,?!!,,Эн,,Понимаете,,Эн,,Это какая буква?
-……..
— Что вы молчите? Не видите?
— Вижу
— Так говорите
— Эп?
– При восстановлении кровообращения трупные пятна рассосутся как любая другая гематома или синяк…
– Мне нравится ваш оптимизм.
Людям, кoтoрыe живут мeчтoй o вcтрeчe c другoй, бoлee рaзвитoй цивилизaциeй, нaвeрнякa cтoит вcпoмнить o cудьбe aмeрикaнcкиx индeйцeв!
– Вы братья? – Нет, мы близнецы. – А что, близнецы разве не братья? – Не всегда. Мы, например, сестры.
Когда кот сидит у закрытой двери, это не просто кот. Это кот доступа!