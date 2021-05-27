Все прекрасное начинается с улыбки: веселые анекдоты

Кабинет окулиста

— Какая буква?

— Мэ

— Нет буквы,,мэ,,.Есть буква,,Эм,,.Понимаете?Это что за буква?

— Нэ

— Какая нахрен ,,нэ,,?!!,,Эн,,Понимаете,,Эн,,Это какая буква?

-……..

— Что вы молчите? Не видите?

— Вижу

— Так говорите

— Эп?

– При восстановлении кровообращения трупные пятна рассосутся как любая другая гематома или синяк…

– Мне нравится ваш оптимизм.

Людям, кoтoрыe живут мeчтoй o вcтрeчe c другoй, бoлee рaзвитoй цивилизaциeй, нaвeрнякa cтoит вcпoмнить o cудьбe aмeрикaнcкиx индeйцeв!

– Вы братья? – Нет, мы близнецы. – А что, близнецы разве не братья? – Не всегда. Мы, например, сестры.

Когда кот сидит у закрытой двери, это не просто кот. Это кот доступа!