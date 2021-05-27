Пускай улыбка не сходит с вашего лица: новые шутки на вечер

Если тебя обидели, не давай волю гневу. Просто глубоко вдохни, потом выдохни и слушай свое сердце. Стреляй между двумя ударами.
С этими смартфонами мы теряем свое культурное наследие! Вот Вы когда последний раз перечитывали состав освежителя воздуха?
- Ястреб, ястреб, я акула! Начинаю погружение в бездну...
- Извините, а вы точно проктолог?
- Ученый совет Киевского университета им. Шевченко хочет лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза.
- А пока захват пролетающих над Беларусью самолетов – это то, что доктор прописал.
Когда дети спрашивают меня, почему на старых фото у всех красные глаза, я отвечаю, что в 90-е годы у нас была эпидемия вселения дьявола.