Удели минутку для шутки: забавные анекдоты на утро

— Если вы не бросите курить, то не доживёт до семидесяти. — Но мне семьдесят пять. Моя мама курила до девяносто трёх лет. — А потом умерла? — Нет. Трубку потеряла.

На олимпиаде у дочери-первоклашки была задачка на логику: "У бегемотика день рождения. На рисунке торт с пятью свечками, поделённый на 6 кусочков. Вопрос: сколько лет бегемотику и сколько гостей он ждёт? " Всем классом дети ответили, что ему, естественно, 5 лет и он ждёт 5 гостей. Учителя всем исправили, что ответ неверный: он ждёт 6 гостей. Спрашивать у детей, почему они так думают, не стали. И только дома дочь на наш вопрос: "Почему? " ответила: "А сам бегемотик кушать торт не будет? " Урок №1 получен.

Работаю юристом, бывает, приходится подписываться за гендиректора. Прибегает нынче главбух, глаза по пять копеек: — Подпиши чек, а то когда генеральный подписал, в банке сказали, что подпись не похожа и денег не дали!

— Зачем вы украли рулон туалетной бумаги? — Я не крал. А собирался рассчитаться позже. — Вы боялись, что не хватит денег заплатить? — Я боялся, что не хватит времени заплатить!

— А знаете, Стив Джобс начал свой грандиозный бизнес, имея только паяльник и гараж! — Ну, у нас так многие начинали... Да, и утюг еще.