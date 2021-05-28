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Пятница, 28.05.2021
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Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов на вечер пятницы

Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов на вечер пятницы
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

Час пик. Около метро народ садится в маршрутку. Она быстро набивается и водитель собирается ехать. Тут открывается дверь — в проеме большая тетка с сумками. Видит, что мест нет и обращается к водителю: Водитель, вы возьмете меня стоя? Ответ водителя: Женщина, я же на работе.

Лет 15 назад на физическом факультете в одном институте был лектор у которого была фамилия Мудрак. Изобретательные студенты тут же придумали ему кличку: Хруй.

Один сотрудник, у которого планировался проект в Нальчике, заходит к начальнику и громко так говорит: "Сергей, а Нальчик когда будет?" На что начальник говорит: "Анальчик я тебе сейчас устрою, за то что без стука входишь".

Одна моя приятельница до 25 лет не подозревала, что существует Джип Чероки. Думала, что есть Джип Широкий и Джип Узкий.

Веселое настроение - это легко: прикольные пятничные анекдоты

Из жизни. Вчера возвращается брат домой после учебы. С лица зеленый весь. Я мягко так интересуюсь, что, мол, случилось. Да, — говорит, декану руку пожал. Ну и что, подумаешь, декану руку пожал! Я, — грит, зашел в туалет, открыл дверь в кабинку (шпингалет, видать, не работал), а там декан в позе орла. Он, находясь в таком положении, руку протянул, чтобы дверь закрыть, а я растерялся и пожал ее, потом аккуратно дверь прикрыл.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 99

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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