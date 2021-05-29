Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
Итоги дня 28 мая: экс-глава СВР погиб в Египте, "торговая войнушка" между Украиной и Беларусью
Итоги дня 28 мая: экс-глава СВР погиб в Египте, "торговая войнушка" между Украиной и Беларусью
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
Пробег под каштанами, регата и Кубок столицы: как Киев отметит день города (программа)
Пробег под каштанами, регата и Кубок столицы: как Киев отметит день города (программа)

Время повеселиться: самые уморительные утренние анекдоты

Время повеселиться: самые уморительные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- Собаки такие сволочи.

Собачник:

- Сам ты сволочь!

- Коты такие сволочи.

Кошатник:

- Еще какие!

Она:

- У меня есть парень!

Я, пытаясь ее впечатлить:

- У меня тоже.

- Дорогой, я хочу шубу!

- Нет денег.

- А ты знаешь, что хочет женщина, то хочет Бог?

- То есть, ты и Бог сговорились и чего-то там захотели вместе, а отдуваться придется мне?

- Здравствуйте, как я рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас.

- Мало ли что болтают люди. А вы попробуйте доказать!

Самое время улыбнуться: подборка уморительных анекдотов на вечер пятницы

Хорошо бы иметь приложение, которое бы подсчитывало количество слов, прочитанных мною в соцсетях, а затем отображало сообщение: "Сегодня вы могли прочитать три тома литературы, но вместо этого вы выбрали три тонны срача в комментах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
02 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
03 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
04 Раскрылись неожиданные факты о прапрапрабабушке Меган Маркл
05 Украина готовит неприятный сюрприз пособникам Лукашенко: в МИД рассказали о планах Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
&quot;Это не связано с авиационными вопросами&quot;: в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
&quot;Пошла отсюда&quot;: агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
"Пошла отсюда": агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь