Время повеселиться: самые уморительные утренние анекдоты

- Собаки такие сволочи.

Собачник:

- Сам ты сволочь!

- Коты такие сволочи.

Кошатник:

- Еще какие!

Она:

- У меня есть парень!

Я, пытаясь ее впечатлить:

- У меня тоже.

- Дорогой, я хочу шубу!

- Нет денег.

- А ты знаешь, что хочет женщина, то хочет Бог?

- То есть, ты и Бог сговорились и чего-то там захотели вместе, а отдуваться придется мне?

- Здравствуйте, как я рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас.

- Мало ли что болтают люди. А вы попробуйте доказать!

Хорошо бы иметь приложение, которое бы подсчитывало количество слов, прочитанных мною в соцсетях, а затем отображало сообщение: "Сегодня вы могли прочитать три тома литературы, но вместо этого вы выбрали три тонны срача в комментах".