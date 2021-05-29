Время повеселиться: самые уморительные утренние анекдоты

- Собаки такие сволочи.
Собачник:
- Сам ты сволочь!
- Коты такие сволочи.
Кошатник:
- Еще какие!
Она:
- У меня есть парень!
Я, пытаясь ее впечатлить:
- У меня тоже.
- Дорогой, я хочу шубу!
- Нет денег.
- А ты знаешь, что хочет женщина, то хочет Бог?
- То есть, ты и Бог сговорились и чего-то там захотели вместе, а отдуваться придется мне?
- Здравствуйте, как я рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас.
- Мало ли что болтают люди. А вы попробуйте доказать!
Хорошо бы иметь приложение, которое бы подсчитывало количество слов, прочитанных мною в соцсетях, а затем отображало сообщение: "Сегодня вы могли прочитать три тома литературы, но вместо этого вы выбрали три тонны срача в комментах".