Волна позитива на день: анекдоты, которые подарят вам улыбку

Почему если мужчина считает что он инопланетянин, или Наполеон, его лечат, а если считает что он женщина, его права защищают?

Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: "Поднимите ему веки".

Приехала инспекция с проверкой в тюрьму. Ворота нараспашку, камеры открыты, собак – нет, охраны – нет!!! Все заключенные на месте. Начальник инспекции к начальнику тюрьмы: — Что вы сделали, что никто не сбегает, все на месте, охраны нет? — Провел Интернет.

Лондон. 20-квартирный фешенебельный дом. Солидный джентельмен дергает дверь, пытаясь выйти из него на улицу.

— От себя, сэр! — подсказывает ему услужливый швейцар.

— Но здесь написано "на себя"! — уставился на него джентельмен.

— Именно так, сэр, — охотно соглашается швейцар, — это мистер из 10 квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!

Большинство котов, когда им бросаешь вкусняшку, и они не видят, куда она приземлилась, ищут ее в совершенно другом направлении. Мой кот тоже из таких слепошар, в очередной раз его безуспешных поисков говорю: "Да за миску она твою упала, глаза разуй!" Оказалось, он не такой дурачок, сразу пошёл к миске и достал вкусняшку. Что ж ты притворялся все это время, падла.