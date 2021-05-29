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Волна позитива на день: анекдоты, которые подарят вам улыбку

Волна позитива на день: анекдоты, которые подарят вам улыбку
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Почему если мужчина считает что он инопланетянин, или Наполеон, его лечат, а если считает что он женщина, его права защищают?

Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: "Поднимите ему веки".

Приехала инспекция с проверкой в тюрьму. Ворота нараспашку, камеры открыты, собак – нет, охраны – нет!!! Все заключенные на месте. Начальник инспекции к начальнику тюрьмы: — Что вы сделали, что никто не сбегает, все на месте, охраны нет? — Провел Интернет. 

Лондон. 20-квартирный фешенебельный дом. Солидный джентельмен дергает дверь, пытаясь выйти из него на улицу.

— От себя, сэр! — подсказывает ему услужливый швейцар.

— Но здесь написано "на себя"! — уставился на него джентельмен.

— Именно так, сэр, — охотно соглашается швейцар, — это мистер из 10 квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!

Время повеселиться: самые уморительные утренние анекдоты

Большинство котов, когда им бросаешь вкусняшку, и они не видят, куда она приземлилась, ищут ее в совершенно другом направлении. Мой кот тоже из таких слепошар, в очередной раз его безуспешных поисков говорю: "Да за миску она твою упала, глаза разуй!" Оказалось, он не такой дурачок, сразу пошёл к миске и достал вкусняшку. Что ж ты притворялся все это время, падла.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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