Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам хорошее настроение

Мой семилетний сын только что показал мне свою поделку и спросил: "Тебе нравится или ты впечатлён?". Отныне я тоже буду давать людям только эти две опции на выбор.

- Девушка, вашей маме зять не нужен?

- Очень нужен. Моя старшая сестра не замужем. А ей уж скоро 45.

В семье генерала всё служили в армии, кроме бабушки. Бабушка служила на флоте.

Это неправда, что спрос рождает предложение: несмотря на постоянно растущие потребности, денег у меня больше не становится.

Динозавр обнимает динозавриху:

- Любимая, я подарю тебе звезду! Вон смотри, летит. Прямо сейчас! Красиво летит, любимая!

- ....бл*дь!