Недосып как рукой снимет: прикольные анекдоты на утро

Лежишь на больничной простыни и представляешь сколько человек на ней простились с жизнью.
Лежишь на гостиничной простыни и представляешь сколько человек на ней создали жизнь.
- У тебя голова - как компьютер!
- Да! Умная!
- Не умная! А квадратная!
- Вован, вот ты сколько можешь поднять?
- Легко - 126 кг. Каждое утро поднимаю.
- Качаешься каждое утро?
- Нет, просто встаю с кровати.
Гость в дом - это всего лишь радость в дом. Гость с бутылкой - это праздник в дом. А непьющий гость с бутылкой в дом - это просто радостный праздник какой-то.
- Девушка, у меня такое чувство, что я Вам должен.
- Да что Вы, мы ведь даже не знакомы.
- Нет, ну, правда, я должен, поверьте.
- Ну, что же Вы мне должны?
- Я должен выполнить свой мужской долг!