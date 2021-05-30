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Недосып как рукой снимет: прикольные анекдоты на утро

Недосып как рукой снимет: прикольные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Лежишь на больничной простыни и представляешь сколько человек на ней простились с жизнью.

Лежишь на гостиничной простыни и представляешь сколько человек на ней создали жизнь.

- У тебя голова - как компьютер!

- Да! Умная!

- Не умная! А квадратная!

- Вован, вот ты сколько можешь поднять?

- Легко - 126 кг. Каждое утро поднимаю.

- Качаешься каждое утро?

- Нет, просто встаю с кровати.

Гость в дом - это всего лишь радость в дом. Гость с бутылкой - это праздник в дом. А непьющий гость с бутылкой в дом - это просто радостный праздник какой-то.

Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам хорошее настроение

- Девушка, у меня такое чувство, что я Вам должен.

- Да что Вы, мы ведь даже не знакомы.

- Нет, ну, правда, я должен, поверьте.

- Ну, что же Вы мне должны?

- Я должен выполнить свой мужской долг!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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