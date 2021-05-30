Для печали нет причин: самые отпадные шутки на день

Мужик привозит в больницу свою тещу в тяжелом состоянии. Через некоторое время в коридор выходит врач и говорит мужику:

- К сожалению, вам придется готовиться к худшему.

- О, нет, доктор, только не говорите, что мне придется ее везти обратно домой!

- Слушай, ты тут Федьке денег одолжил, а он с твоей женой куда-то сбежал.

- Я деньги за дарма не одалживаю.

Звонок мобильного оператора:

- В связи с эпидемией коронавируса мы проводим опрос наших клиентов: если вы еще живы - нажмите "1", если нет - нажмите "2".

- Почему эти мухи летают только вокруг меня?!

- А ты сам догадайся...

- Я варенье?!

- А ты оптимист!

Вы женаты, Семен Маркович?

- Разведен.

- И сильно развели?

- Трусы-таки оставили...