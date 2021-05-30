Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
Непогода обесточила десятки населенных пунктов в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего
Непогода обесточила десятки населенных пунктов в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего
В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России
В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России
"Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире": кто спасает от змей в городе?
"Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире": кто спасает от змей в городе?

Для печали нет причин: самые отпадные шутки на день

Для печали нет причин: самые отпадные шутки на день
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф

Мужик привозит в больницу свою тещу в тяжелом состоянии. Через некоторое время в коридор выходит врач и говорит мужику:

- К сожалению, вам придется готовиться к худшему.

- О, нет, доктор, только не говорите, что мне придется ее везти обратно домой!

- Слушай, ты тут Федьке денег одолжил, а он с твоей женой куда-то сбежал.

- Я деньги за дарма не одалживаю.

Звонок мобильного оператора:

- В связи с эпидемией коронавируса мы проводим опрос наших клиентов: если вы еще живы - нажмите "1", если нет - нажмите "2".

- Почему эти мухи летают только вокруг меня?!

- А ты сам догадайся...

- Я варенье?!

- А ты оптимист!

Недосып как рукой снимет: прикольные анекдоты на утро

Вы женаты, Семен Маркович?

- Разведен.

- И сильно развели?

- Трусы-таки оставили...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз
02 Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
03 Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи
04 Конфуз в прямом эфире: российский журналист "засветил" голую женщину на украинском телеканале (видео)
05 Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
Еще быстрее распространяется по воздуху: во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса
После недели взлетов и падений биткоин подешевел: сколько стоит купить криптовалюту
После недели взлетов и падений биткоин подешевел: сколько стоит купить криптовалюту
Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
Веру Брежневу заметили на вечеринке Лукашенко (фото, видео)
Веру Брежневу заметили на вечеринке Лукашенко (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь