Для печали нет причин: самые отпадные шутки на день

Мужик привозит в больницу свою тещу в тяжелом состоянии. Через некоторое время в коридор выходит врач и говорит мужику:
- К сожалению, вам придется готовиться к худшему.
- О, нет, доктор, только не говорите, что мне придется ее везти обратно домой!
- Слушай, ты тут Федьке денег одолжил, а он с твоей женой куда-то сбежал.
- Я деньги за дарма не одалживаю.
Звонок мобильного оператора:
- В связи с эпидемией коронавируса мы проводим опрос наших клиентов: если вы еще живы - нажмите "1", если нет - нажмите "2".
- Почему эти мухи летают только вокруг меня?!
- А ты сам догадайся...
- Я варенье?!
- А ты оптимист!
Вы женаты, Семен Маркович?
- Разведен.
- И сильно развели?
- Трусы-таки оставили...