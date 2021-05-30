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Воскресенье, 30.05.2021
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Заряд энергии с нашими шутками: новые анекдоты на вечер
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф

На фабрике по производству пряников у руководства нет никаких других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.

Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:

- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?

- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.

- Папа, почему бутерброд всегда падает маслом вниз?

- Потому что, сынок, твоя мама-дура не ту сторону намазывает!

Учитель нарисовал на доске треугольник и говорит:

- Вова, вот этот угол острый или тупой?

Вася подсказывает:

- Как ты!

Вовочка радостно:

- Крутой!

Для печали нет причин: самые отпадные шутки на день

- Сын мой, ты отрекся от сатаны?

- Не могу, святой отец, у меня с ней трое детей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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