Заряд энергии с нашими шутками: новые анекдоты на вечер

На фабрике по производству пряников у руководства нет никаких других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:
- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?
- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.
- Папа, почему бутерброд всегда падает маслом вниз?
- Потому что, сынок, твоя мама-дура не ту сторону намазывает!
Учитель нарисовал на доске треугольник и говорит:
- Вова, вот этот угол острый или тупой?
Вася подсказывает:
- Как ты!
Вовочка радостно:
- Крутой!
- Сын мой, ты отрекся от сатаны?
- Не могу, святой отец, у меня с ней трое детей.