Заряд энергии с нашими шутками: новые анекдоты на вечер

На фабрике по производству пряников у руководства нет никаких других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.

Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:

- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть! Куда вы, мадам?

- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.

- Папа, почему бутерброд всегда падает маслом вниз?

- Потому что, сынок, твоя мама-дура не ту сторону намазывает!

Учитель нарисовал на доске треугольник и говорит:

- Вова, вот этот угол острый или тупой?

Вася подсказывает:

- Как ты!

Вовочка радостно:

- Крутой!

- Сын мой, ты отрекся от сатаны?

- Не могу, святой отец, у меня с ней трое детей.