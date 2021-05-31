Веселое настроение - это легко: прикольные утренние анекдоты

- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.

- Мужчина, это не жопа, а сердце!

- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту красную плюшевую жопу.

Собирались с женой в магазин. Разнылась что ей нечего надеть. Через пару часов зашли в икеа, увидела вешалки, сказала что нужно купить, ведь ей не на что вешать вещи.

Сегодня опять сказали, что моя манера письма настораживает и вызывает ощущение, будто я злюсь. Как же вы книги-то без смайликов читаете, соколики мои.

В одесской химчистке:

- Безобразие! Почему вы пришили к моему пальто чужие пуговицы?!

- А шо, мадам, таки было бы лучше, если бы к вашим пуговицам мы пришили чужое пальто?

Мужик спрашивает у Бога:

- Что для тебя миллион лет?

- Одна минута.

- А что для тебя миллион долларов?

- Грош!

- Ну так дай мне этот грош!

- Подожди минуточку!