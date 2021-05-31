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Понедельник, 31.05.2021
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Свежие шутки на любой вкус: новые анекдоты на день

Свежие шутки на любой вкус: новые анекдоты на день
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Солдат сбежал с поля боя. Прячется в кустах и натыкается на кого-то, тоже в военной форме:

- Извините, товарищ лейтенант...

- Я не лейтенант.

- Извините, товарищ капитан...

- Я не капитан.

- Извините, товарищ майор...

- Я полковник!

- Неужели я так далеко убежал?!

В больнице один больной спрашивает другого, как тот сюда попал.

- Еду по шоссе, вдруг столбы начали дорогу перебегать, один не успел.

Злая колдунья предсказала королю, что когда его дочери исполнится 19 лет, она уколет палец веретеном и умрет. И тогда мудрый король, чтобы спасти принцессе жизнь, отрубил ей все пальцы.

- Какое ваше главное достоинство?

- Несгибаемость.

- О, у вас твердые жизненные установки?

- Нет, остеохондроз.

Веселое настроение - это легко: прикольные утренние анекдоты

- Почему выкладывать в соцсетях фото из поездок, разных блюд, кошечек и прочей фигни можно, а фото новой любовницы нельзя?

- Кто тебе это сказал?

- Жена! И очень убедительно отаргументировала сковородой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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