Свежие шутки на любой вкус: новые анекдоты на день

Солдат сбежал с поля боя. Прячется в кустах и натыкается на кого-то, тоже в военной форме:
- Извините, товарищ лейтенант...
- Я не лейтенант.
- Извините, товарищ капитан...
- Я не капитан.
- Извините, товарищ майор...
- Я полковник!
- Неужели я так далеко убежал?!
В больнице один больной спрашивает другого, как тот сюда попал.
- Еду по шоссе, вдруг столбы начали дорогу перебегать, один не успел.
Злая колдунья предсказала королю, что когда его дочери исполнится 19 лет, она уколет палец веретеном и умрет. И тогда мудрый король, чтобы спасти принцессе жизнь, отрубил ей все пальцы.
- Какое ваше главное достоинство?
- Несгибаемость.
- О, у вас твердые жизненные установки?
- Нет, остеохондроз.
- Почему выкладывать в соцсетях фото из поездок, разных блюд, кошечек и прочей фигни можно, а фото новой любовницы нельзя?
- Кто тебе это сказал?
- Жена! И очень убедительно отаргументировала сковородой.