Свежие шутки на любой вкус: новые анекдоты на день

Солдат сбежал с поля боя. Прячется в кустах и натыкается на кого-то, тоже в военной форме:

- Извините, товарищ лейтенант...

- Я не лейтенант.

- Извините, товарищ капитан...

- Я не капитан.

- Извините, товарищ майор...

- Я полковник!

- Неужели я так далеко убежал?!

В больнице один больной спрашивает другого, как тот сюда попал.

- Еду по шоссе, вдруг столбы начали дорогу перебегать, один не успел.

Злая колдунья предсказала королю, что когда его дочери исполнится 19 лет, она уколет палец веретеном и умрет. И тогда мудрый король, чтобы спасти принцессе жизнь, отрубил ей все пальцы.

- Какое ваше главное достоинство?

- Несгибаемость.

- О, у вас твердые жизненные установки?

- Нет, остеохондроз.

- Почему выкладывать в соцсетях фото из поездок, разных блюд, кошечек и прочей фигни можно, а фото новой любовницы нельзя?

- Кто тебе это сказал?

- Жена! И очень убедительно отаргументировала сковородой.