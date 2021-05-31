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Понедельник, 31.05.2021
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Не надорвите животы со смеху: шуточки на вечер

Не надорвите животы со смеху: шуточки на вечер
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

- Миша, когда вы мне отдадите занятые 50 долларов?

- Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.

- Тогда если что, то будем считать, что это я вам сбросился на похороны.

Несколько вещей, которые не стоит говорить, расставаясь с дамой: 1. Кстати, я завтра женюсь. Ты приглашена. 2. Когда будешь выходить, постарайся не застрять в дверях. 3. Я сплю с твоей мамой. 4. Здесь пахнет так, как будто кто-то умер. 5. Пора бы тебе заняться своим образованием.

- Знаешь, у меня жена похоже колдунья.

- С чего ты взял?

- Ты бы видел, как она утром перед зеркалом превращается из кикиморы болотной в царевну прекрасную.

Сара:

- Яшенька, ты мне купил на день рождения пальто. Какой подарок сделать тебе на день рождения?

- Продай пальто.

Свежие шутки на любой вкус: новые анекдоты на день

- Кто пеpвым нашел тело без пpизнаков жизни?

- Я.

- Куда его отвезли?

- Как обычно: вначале в моpг, потом в вытpезвитель.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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