Не надорвите животы со смеху: шуточки на вечер

- Миша, когда вы мне отдадите занятые 50 долларов?
- Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.
- Тогда если что, то будем считать, что это я вам сбросился на похороны.
Несколько вещей, которые не стоит говорить, расставаясь с дамой: 1. Кстати, я завтра женюсь. Ты приглашена. 2. Когда будешь выходить, постарайся не застрять в дверях. 3. Я сплю с твоей мамой. 4. Здесь пахнет так, как будто кто-то умер. 5. Пора бы тебе заняться своим образованием.
- Знаешь, у меня жена похоже колдунья.
- С чего ты взял?
- Ты бы видел, как она утром перед зеркалом превращается из кикиморы болотной в царевну прекрасную.
Сара:
- Яшенька, ты мне купил на день рождения пальто. Какой подарок сделать тебе на день рождения?
- Продай пальто.
- Кто пеpвым нашел тело без пpизнаков жизни?
- Я.
- Куда его отвезли?
- Как обычно: вначале в моpг, потом в вытpезвитель.