Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на утро

Раньше было все понятно: корабль тонет – спасайте женщин и детей. А теперь все будут спорить, кто какого пола и кем себя ощущает, пока корабль не потонет.

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– Для меня сам факт необходимости оплаты – очень большое неудобство…

Клаустрофобия — это боязнь закрытых пространств… Например, я иду в пивной магазин и боюсь, что он уже закрыт.

За столом:

– Ну, тамаду мы выбрали, осталось выбрать аналитика.

– ??? И что он будет делать?

– Он будет проверять, А НАЛИТО ЛИ у всех…

Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:

– Я не толстая?