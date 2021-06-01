Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на утро

Раньше было все понятно: корабль тонет – спасайте женщин и детей. А теперь все будут спорить, кто какого пола и кем себя ощущает, пока корабль не потонет.
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– Для меня сам факт необходимости оплаты – очень большое неудобство…
Клаустрофобия — это боязнь закрытых пространств… Например, я иду в пивной магазин и боюсь, что он уже закрыт.
За столом:
– Ну, тамаду мы выбрали, осталось выбрать аналитика.
– ??? И что он будет делать?
– Он будет проверять, А НАЛИТО ЛИ у всех…
Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:
– Я не толстая?