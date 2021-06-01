С хорошим настроением можно горы свернуть: подборка анекдотов, которые сделают ваш день веселым

– Девушка, вашей маме зять не нужен?

– Очень нужен. Моя старшая сестра не замужем. А ей уж скоро 45.

Сейчас понял, что у меня нет алкогольной зависимости…. мне лень идти в магазин.

Во Львове появился новый свадебный обряд: похищают тещу и сразу отправляют в Польшу на роботу.

Семейная жизнь – это когда ты стараешься напоить супругу не для того, чтобы затащить её в постель, а чтобы поиграть на компьютере.

-Объясните! Почему хирург должен выходить на пенсию в 65 лет, а гаишник в 43?

– Всё просто, после 43,он не помещается в машину!