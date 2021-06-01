Лучшее средство от плохой погоды: смешные анекдоты для позитивного настроения

Законы, в общем-то, для всех равны…Вот только все дело в том, что для бедных есть прокуроры и судьи, а для богатых –адвокаты.

Стоит старший прапорщик в форме у зеркала прикрыв погоны руками — Так вроде полный дебил. Опускает руки — А так — старший прапорщик.

60-процентная вода — новый диетический напиток. Рекомендован людям с избытком воды в организме. Легко пьется, способствует аппетиту и хорошему настроению. Раскрепощает сознание. Состав: вода — 60%, консервант (этиловый спирт) — 40%!

— Почему вы ушли с предыдущего места работы?

— С такой зарплатой уехать было невозможно.

она: Я, когда нервничаю, начинаю дома уборку и долго драю все до блеска. Это успокаивает.

он: А можешь как-нибудь зайти ко мне понервничать?