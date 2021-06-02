Улыбнись новому дню: уморительные утренние анекдоты

Приходит солдат в санчасть. Доктор ему:

— Слушай, а ведь на гражданке ты бы ко мне с такой фигней не пошел!

— Конечно, я бы Вас на дом вызвал!

Как дерево посадить — мужик. Как сына воспитывать — мужик. Как дом построить — мужик. А как отметить по-мужски — скотина пьяная...

Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а я об огромном конструкторе лего. Вчера я его купил, а они так и остались неудачниками.

Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул сигарету в окно.

Медсестра его спрашивает:

— Что случилось? Сложный случай?

Стоматолог отвечает:

— Тяжелейший — у клиента бабла до хрена, а все зубы здоровые.

Хороший доктор видит в пациенте не только материальную выгоду, но и больного.