Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
"Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов
Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов

Улыбнись новому дню: уморительные утренние анекдоты

Улыбнись новому дню: уморительные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Приходит солдат в санчасть. Доктор ему:

— Слушай, а ведь на гражданке ты бы ко мне с такой фигней не пошел!

— Конечно, я бы Вас на дом вызвал!

Как дерево посадить — мужик. Как сына воспитывать — мужик. Как дом построить — мужик. А как отметить по-мужски — скотина пьяная...

Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а я об огромном конструкторе лего. Вчера я его купил, а они так и остались неудачниками.

Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул сигарету в окно.

Медсестра его спрашивает:

— Что случилось? Сложный случай?

Стоматолог отвечает:

— Тяжелейший — у клиента бабла до хрена, а все зубы здоровые.

Лучшее средство от плохой погоды: смешные анекдоты для позитивного настроения

Хороший доктор видит в пациенте не только материальную выгоду, но и больного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
02 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
03 Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси
04 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
05 "Шел, шел, и упал на нож": адвокат удивила заявлением о ссадине на лбу Протасевича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Какой праздник 2 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь