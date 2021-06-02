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Среда, 02.06.2021
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Теплый лучик в дождливую погоду: подборка забавных анекдотов

Теплый лучик в дождливую погоду: подборка забавных анекдотов
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

– Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?

– Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.

– Прошу разрешения на создание ситуационно-аналитического, спортивно-развлекательного, событийно-культурного, торгово-делового, учебно-благотворительного центра.

– А если кратко?

– Прошу разрешить установить пивной киоск.

На фабрике по производству пряников у руководства нет никаких других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.

Когда у жены на лице полтонны косметики, — это ничего, … а когда у мужа на лице немного помады — это почему-то конец света.

Улыбнись новому дню: уморительные утренние анекдоты

– Миша, когда вы мне отдадите занятые 50 долларов?

– Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.

– Миша, тогда если что, то будем считать, что это я вам сбросился на похороны.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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