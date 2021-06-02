Теплый лучик в дождливую погоду: подборка забавных анекдотов

– Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?
– Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.
– Прошу разрешения на создание ситуационно-аналитического, спортивно-развлекательного, событийно-культурного, торгово-делового, учебно-благотворительного центра.
– А если кратко?
– Прошу разрешить установить пивной киоск.
На фабрике по производству пряников у руководства нет никаких других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.
Когда у жены на лице полтонны косметики, — это ничего, … а когда у мужа на лице немного помады — это почему-то конец света.
– Миша, когда вы мне отдадите занятые 50 долларов?
– Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.
– Миша, тогда если что, то будем считать, что это я вам сбросился на похороны.