Нет времени для грусти: вечерние анекдоты, которые на дадут вам заскучать

Люся стала догадываться, что не привлекает мужа как женщина, когда ей пришлось просто кукарекать, проиграв ему в карты на желание.

Разница между гордыней и гордостью очень проста. В решающий момент гордость можно засунуть в задницу. Гордыня засунет в задницу вас.

Моего дедушку укусил паук, вроде неопасный, и я не понимал, почему он так переживает по этому поводу,пока он не объяснил: “Понимаешь, внучок, в этом возрасте я уже не вынесу такой ответственности – быть Спайдерменом”.

Разговаривают два парня. Первый хвастается:

– Представляешь, она такая красивая! А уж какая умная! Ну а голос у нее очень нежный и приятный…

Второй, с ноткой зависти, замечает:

– Дааа, повезло тебе с кошкой.

Важнейшим из искусств в СССР являлось индийское кино.