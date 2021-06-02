Нет времени для грусти: вечерние анекдоты, которые на дадут вам заскучать

Люся стала догадываться, что не привлекает мужа как женщина, когда ей пришлось просто кукарекать, проиграв ему в карты на желание.
Разница между гордыней и гордостью очень проста. В решающий момент гордость можно засунуть в задницу. Гордыня засунет в задницу вас.
Моего дедушку укусил паук, вроде неопасный, и я не понимал, почему он так переживает по этому поводу,пока он не объяснил: “Понимаешь, внучок, в этом возрасте я уже не вынесу такой ответственности – быть Спайдерменом”.
Разговаривают два парня. Первый хвастается:
– Представляешь, она такая красивая! А уж какая умная! Ну а голос у нее очень нежный и приятный…
Второй, с ноткой зависти, замечает:
– Дааа, повезло тебе с кошкой.
Важнейшим из искусств в СССР являлось индийское кино.