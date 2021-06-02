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Среда, 02.06.2021
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Нет времени для грусти: вечерние анекдоты, которые на дадут вам заскучать

Нет времени для грусти: вечерние анекдоты, которые на дадут вам заскучать
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

Люся стала догадываться, что не привлекает мужа как женщина, когда ей пришлось просто кукарекать, проиграв ему в карты на желание.

Разница между гордыней и гордостью очень проста. В решающий момент гордость можно засунуть в задницу. Гордыня засунет в задницу вас.

Моего дедушку укусил паук, вроде неопасный, и я не понимал, почему он так переживает по этому поводу,пока он не объяснил: “Понимаешь, внучок, в этом возрасте я уже не вынесу такой ответственности – быть Спайдерменом”.

Разговаривают два парня. Первый хвастается:

– Представляешь, она такая красивая! А уж какая умная! Ну а голос у нее очень нежный и приятный…

Второй, с ноткой зависти, замечает:

– Дааа, повезло тебе с кошкой.

Теплый лучик в дождливую погоду: подборка забавных анекдотов

Важнейшим из искусств в СССР являлось индийское кино.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 345

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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