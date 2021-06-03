Прочитал прикольчик - получил задорчик: веселые анекдоты на утро

Задание дочери по рисованию в 5 классе: "Нарисовать инопланетянина". В результате девочка приносит двойку и запись в дневнике: "ТАКИХ ИНОПЛАНЕТЯН НЕ БЫВАЕТ! "

Медсестра подзывает санитарку: — Помнишь, на прошлой неделе я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала нахрен? — Да! Помню. — Тогда распишись, что ты прослушала лекцию "Этика в медицинских учреждениях".

— Жена, я вечерком с друзьями пивка выпью? — Да иди пей, алкаш! — Какой алкаш, я раз в полгода с ними встречаюсь?! — Ленивый алкаш!

Деловая переписка — это когда вместо "Вы что там, совсем ох... ли?!" пишешь "Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу Ваших инициатив".

Настоящий мужчина всегда пропустит женщину вперед, чтобы осмотреть ее сзади.