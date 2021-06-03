Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения

Встречаются две подруги у одной под глазом синяк, вторая спрашивает:

– Что случилось?

– Да понимаешь муж внезапно из интернета вернулся.

В любой дискуссии о культуре и воспитании: кто кого первым обозвал быдлом – тот и интеллигент.

Теперь на просветительскую деятельность нужно получать лицензию. То есть чтобы просвещать людей, что Земля круглая, лицензия нужна, а чтобы нести бред, что Земля плоская – нет.

– Доктор, вы перечислили мне 20 полезных продуктов для похудания. Я ем их ВСЕ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, но не худею. Может, мне дозировку увеличить?

— Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жареную рыбу. — Конечно, любовь моя, ты научишься готовить всe. А пока я хочу знать, что сейчас ем — тортик или жареную рыбу?