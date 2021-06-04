Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ

Зарядитесь отличным настроением: новые анекдоты на утро

Зарядитесь отличным настроением: новые анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Раньше ванну набирал по отметке, и вода, когда садился, не переливалась, а сейчас наливаю всего пол ванны, вода – через край. Кажется, плотность воды изменилась.

— Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.

— У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была... 

Если ты добр с животным, оно будет любить тебя до конца жизни. Если ты добр с человеком, то ... никто не знает, что из этого выйдет. 

Как только экстрасенс говорит что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернётся, а если не увернётся, то чего шарлатанов жалеть.

Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер

Работаю воспитателем в ясельной группе. Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот, что реально помогает в работе. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 В Украину вернулся беглый экс-регионал, помогавший зачитывать террористу Губареву свой "ультиматум"
04 Ударило током уже после смерти: всплыли странные детали гибели парня под Днепром
05 "И пенсионерам выдать, чтобы могли пенсию побольше получать": в сети стебутся над выдачей оружия почтальонам у Лукашенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
&quot;Не олигарх, а инвестор&quot;: у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь