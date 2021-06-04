Зарядитесь отличным настроением: новые анекдоты на утро

Раньше ванну набирал по отметке, и вода, когда садился, не переливалась, а сейчас наливаю всего пол ванны, вода – через край. Кажется, плотность воды изменилась.

— Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.

— У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была...

Если ты добр с животным, оно будет любить тебя до конца жизни. Если ты добр с человеком, то ... никто не знает, что из этого выйдет.

Как только экстрасенс говорит что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернётся, а если не увернётся, то чего шарлатанов жалеть.

Работаю воспитателем в ясельной группе. Пять лет педагогического института ничто по сравнению с двумя томами по дрессировке собак разных пород. Вот, что реально помогает в работе.