Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер

- Кажется, я умираю...
- Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!
- В смысле "почти"? Где еще есть?
Сидят мужики, играют в карты. Хозяин в одних трусах и галстуке. Открывается дверь, хозяйка:
- Сколько можно, я не потерплю эти карты в моем доме!
- Успокойся, Сарочка, это уже не наш дом!
- Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении.
- Это же очень дорогое удовольствие!
- Нам это обойдется бесплатно. Нужную сумму собрали соседи.
- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.
- К сожалению, Вашего пальто тоже нет.
- Послала своего за картошкой, а его машина сбила.
- Ужас, и что ты теперь делать будешь?
- Не знаю. Рис наверное.