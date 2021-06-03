Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер

- Кажется, я умираю...

- Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!

- В смысле "почти"? Где еще есть?

Сидят мужики, играют в карты. Хозяин в одних трусах и галстуке. Открывается дверь, хозяйка:

- Сколько можно, я не потерплю эти карты в моем доме!

- Успокойся, Сарочка, это уже не наш дом!

- Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении.

- Это же очень дорогое удовольствие!

- Нам это обойдется бесплатно. Нужную сумму собрали соседи.

- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.

- К сожалению, Вашего пальто тоже нет.

- Послала своего за картошкой, а его машина сбила.

- Ужас, и что ты теперь делать будешь?

- Не знаю. Рис наверное.