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Четверг, 03.06.2021
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Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

- Кажется, я умираю...

- Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!

- В смысле "почти"? Где еще есть?

Сидят мужики, играют в карты. Хозяин в одних трусах и галстуке. Открывается дверь, хозяйка:

- Сколько можно, я не потерплю эти карты в моем доме!

- Успокойся, Сарочка, это уже не наш дом!

- Моя жена выезжает на год за границу, чтобы усовершенствоваться в пении.

- Это же очень дорогое удовольствие!

- Нам это обойдется бесплатно. Нужную сумму собрали соседи.

- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.

- К сожалению, Вашего пальто тоже нет.

Настройся на волну позитива: забавные анекдоты для поднятия настроения

- Послала своего за картошкой, а его машина сбила.

- Ужас, и что ты теперь делать будешь?

- Не знаю. Рис наверное.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 82

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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