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Пятница, 04.06.2021
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Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

Правильный гость никогда не станет дожидаться, пока хозяева начнут ему намекать на то, что, дескать, посидел и хватит, пора бы и честь знать. Такой гость первым скажет:
— Что-то я засиделся. Где бы тут у вас прилечь до утра?

К людям нужно относиться, как к домашним питомцам: не нагадил — уже молодец!

— Какие виды психологического насилия вы знаете?

— Лето, птички поют, хорошо.

— А в чем насилие?

— Ты, блин, на работе.

Брак — состояние, в котором двое не могут жить ни друг с другом, ни друг без друга.

Зарядитесь отличным настроением: новые анекдоты на утро

Противоположности притягиваются, поэтому я, на всякий случай обеднела, милый.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 224

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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