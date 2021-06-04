Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

Правильный гость никогда не станет дожидаться, пока хозяева начнут ему намекать на то, что, дескать, посидел и хватит, пора бы и честь знать. Такой гость первым скажет:

— Что-то я засиделся. Где бы тут у вас прилечь до утра?

К людям нужно относиться, как к домашним питомцам: не нагадил — уже молодец!

— Какие виды психологического насилия вы знаете?

— Лето, птички поют, хорошо.

— А в чем насилие?

— Ты, блин, на работе.

Брак — состояние, в котором двое не могут жить ни друг с другом, ни друг без друга.

Противоположности притягиваются, поэтому я, на всякий случай обеднела, милый.