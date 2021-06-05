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Суббота, 05.06.2021
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Заряд позитива обеспечен: самые смешные анекдоты на утро

Заряд позитива обеспечен: самые смешные анекдоты на утро
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Турист рассказывает, вернувшись из Англии: — Знаете, там я понял, почему англичане так любят чай! — Почему? — Я попробовал их кофе..

Отключили горячую воду на профилактику. Открыл кран и система начала засасывать воздух. Посмотрел на счетчик — крутится в обратную сторону. Стоял смотрел. Хоть один раз не я ЖКХ, а оно мне заплатит за воздух. Приятно.

У нас на работе поменялся администратор и мужчину Сашу сменила женщина с аналогичным именем... Сегодня пришло письмо: "Уважаемый Александр, ... " Ответ начался гениальной фразой: "Теперь уже Александра... " Интересно, что подумают о нашей фирме?

В аптеке: — Вам что, молодые люди? — Две упаковки глюконата кальция. — Всё? — Активированного угля, пожалуйста, тоже две. — Господи, что у вас? — Первенство общежития по шашкам

Долой скуку и плохое настроение: подборка веселых анекдотов на вечер

На собрании родителей первоклассников, папу Вовы Сидорова спросили кем он работает и что может сделать для школы. Папа ответил — прокурором … Оказалось, что школа, вообще ни в чём не нуждается!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 208

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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