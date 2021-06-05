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Для тех, кто внезапно загрустил: свежие анекдоты на день

Для тех, кто внезапно загрустил: свежие анекдоты на день
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф

Мужик пристает на улице к прохожим:

- Дайте мне по морде, ну дайте мне по морде.

Все от него шарахаются. Он горестно восклицает:

- Вот всегда так! Когда надо - никто не поможет. А неделю назад шел, никого не трогал, так наваляли...

- Доктор, у меня проблема! Стоит только вечером напиться, как утром очень плохо себя чувствую. Что мне может помочь?

- А ты не пробовал не напиваться по вечерам?

- Пробовал. Напивался утром, но тогда вечером мне совсем нехорошо.

- Как корпоративчик прошел?

- Не очень. На столах были только мороженное и водка.

- И что?

- Что-что? Все простыли в стельку.

Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно делать упражнение "велосипед". Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что не фигово бы и позаниматься. Лежу на спине, кручу воображаемые педали. В темноте офигевший голос мужа:

- И куда это ты на ночь глядя поехала?

Заряд позитива обеспечен: самые смешные анекдоты на утро

- Вовочка, опять ты кидался кирпичом в дядю Васю?!

- Мама, я больше не буду!

- А больше и не надо.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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