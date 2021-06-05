Для тех, кто внезапно загрустил: свежие анекдоты на день

Мужик пристает на улице к прохожим:
- Дайте мне по морде, ну дайте мне по морде.
Все от него шарахаются. Он горестно восклицает:
- Вот всегда так! Когда надо - никто не поможет. А неделю назад шел, никого не трогал, так наваляли...
- Доктор, у меня проблема! Стоит только вечером напиться, как утром очень плохо себя чувствую. Что мне может помочь?
- А ты не пробовал не напиваться по вечерам?
- Пробовал. Напивался утром, но тогда вечером мне совсем нехорошо.
- Как корпоративчик прошел?
- Не очень. На столах были только мороженное и водка.
- И что?
- Что-что? Все простыли в стельку.
Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно делать упражнение "велосипед". Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что не фигово бы и позаниматься. Лежу на спине, кручу воображаемые педали. В темноте офигевший голос мужа:
- И куда это ты на ночь глядя поехала?
- Вовочка, опять ты кидался кирпичом в дядю Васю?!
- Мама, я больше не буду!
- А больше и не надо.