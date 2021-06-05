Не время скучать, время веселого настроения: смешные анекдоты на вечер

Купил мужик дом с искусственным интеллектом. Уже через неделю умный дом называл его скотиной, а через месяц мужик сам мыл посуду и стирал носки, после чего ему включался футбол.

Когда-то моя учительница сказала, что на такой хулиганке, как я, женится только полный идиот.

Сегодня у меня свадьба с ее сыном.

- Как не вставая с дивана узнать, во всем доме вырубило электричество или только в вашей квартире?

- Включите Wi-Fi на смарте: если пропали сети соседей, то с дивана можно не вставать.

- Что делать, если моя жена спит с моими друзьями?

- А много у тебя друзей?

- Много.

- Перетерпи, это я тебе как друг говорю.

Да все свели к сексу. Весь широчайший спектр положительных эмоций. Ребенка по головке погладил - педофил, друга обнял - гей. Кошке страшно за ухом почесать...