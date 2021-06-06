Пусть это воскресенье запомнится надолго: забавные утренние анекдоты

В любом крупном торговом центре, помимо комнат для детей, должно быть оборудовано специальное место, где можно оставить мужа, чтобы он не ныл.

Если при встрече на улице в холодную погоду девушки с голым пупком, вам первой на ум приходит мысль, что цистит ей обеспечен, значит, подкралась старость!

- Мы встречаемся с тобой уже полгода. И у меня поневоле возник вопрос... Ты действительно хочешь варить мне борщ, гладить рубашки, стирать носки?

- Это ты мне сейчас предложение делаешь?

Подходит цыганка к водителю мерса:

- Дорогой, давай ручку позолочу?

- Ты что, мать, чтоб ее с дверью сняли!

Встречаются двое, один другого спрашивает:

- Что-то я давно тебя не видел, где ты был?

- В одной клинике, где избавляют от желания курить.

- Но ты же сейчас куришь!

- Это да, но теперь я это делаю так неохотно!