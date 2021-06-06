Порция "негрустина": свежие шуточки на день

Экзамен по химии. Студент заваливает экзамен и уже ясно, что конец.

Кто-то из комиссии задал в шутку вопрос:

- Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды.

А студент со злобой в голосе:

- Вам как, с сиропом или без?

- Моя жена ушла от меня к индийцу. Надеюсь, он будет хорошо к ней относиться, потому что я слышал, что в Индии боготворят коров...

Идет Вовочка с папой мимо школы:

- Сынок, ты в этой школе учишься?

- Да.

- 20 лет назад я тоже здесь учился.

- Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.

Ева говорит Адаму:

- Вот дерево, под которым мы познакомились. Тебе стоило бы повесить на нем памятную доску.

- Нет, лучше предупреждающий знак!

- Что-то ты, Люся, пополнела... А была такая конфетка!

- Была конфетка, а теперь я - торт!