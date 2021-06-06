Порция "негрустина": свежие шуточки на день

Экзамен по химии. Студент заваливает экзамен и уже ясно, что конец.
Кто-то из комиссии задал в шутку вопрос:
- Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды.
А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?
- Моя жена ушла от меня к индийцу. Надеюсь, он будет хорошо к ней относиться, потому что я слышал, что в Индии боготворят коров...
Идет Вовочка с папой мимо школы:
- Сынок, ты в этой школе учишься?
- Да.
- 20 лет назад я тоже здесь учился.
- Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.
Ева говорит Адаму:
- Вот дерево, под которым мы познакомились. Тебе стоило бы повесить на нем памятную доску.
- Нет, лучше предупреждающий знак!
- Что-то ты, Люся, пополнела... А была такая конфетка!
- Была конфетка, а теперь я - торт!