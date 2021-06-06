Юморок - не порок: прикольные вечерние анекдоты

- Ты мужу еду готовишь?

- Нет.

- А может он хочет чего-нибудь вкусненького, домашнего?

- Нет, мне кажется, к еде он равнодушен.

- А откуда у вас столько книг по кулинарии?

- Да муж мне, почему-то, их дарит и дарит.

- Пап! А ты в школе дрался?

- Конечно, дрался.

- А ты всех побил?

- Конечно, всех.

- Пап! А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу?!

- Почему ты с ней поссорился?

- Она попросила угадать, сколько ей лет.

- Ну и что?

- Я угадал!

Предупредительный выстрел в воздух майора Петренко добавил интереса к жизни местному парашютисту.

- Когда я пришел последний раз домой выпивши, дети меня не узнали.

- А когда протрезвел?

- Тогда я понял, что попал в чужую квартиру.