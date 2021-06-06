Юморок - не порок: прикольные вечерние анекдоты

- Ты мужу еду готовишь?
- Нет.
- А может он хочет чего-нибудь вкусненького, домашнего?
- Нет, мне кажется, к еде он равнодушен.
- А откуда у вас столько книг по кулинарии?
- Да муж мне, почему-то, их дарит и дарит.
- Пап! А ты в школе дрался?
- Конечно, дрался.
- А ты всех побил?
- Конечно, всех.
- Пап! А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу?!
- Почему ты с ней поссорился?
- Она попросила угадать, сколько ей лет.
- Ну и что?
- Я угадал!
Предупредительный выстрел в воздух майора Петренко добавил интереса к жизни местному парашютисту.
- Когда я пришел последний раз домой выпивши, дети меня не узнали.
- А когда протрезвел?
- Тогда я понял, что попал в чужую квартиру.