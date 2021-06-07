Умора без минора: новые уморительные анекдоты на утро

Если наступит апокалипсис и начнут воскресать зомби - важно помнить, что их можно убить выстрелом в голову. Поэтому необходимо заранее купить армейскую каску.
Молодая жена приготовила для мужа первый в своей жизни пирог.
- Дорогой, я хочу завтра приготовить другой пирог, как тебе нравится эта идея? Ну что же ты молчишь, скажи же мне! Ну скажи что-нибудь! Ну, подай хоть признаки жизни...
- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все СМСки в моем телефоне.
- Моя и сейчас это делает.
- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
- "На ваш счет зачислена зарплата".
Собирает как-то главный босс все свое предприятие и говорит:
- Сегодня надо после работы задержаться.
- На сколько?
- На 5 лет.
Едет экскурсионный автобус по Парижу. Экскурсовод говорит:
- А вот, обратите внимание, мы с вами сейчас проезжаем мимо самого престижного публичного дома.
Турист:
- А почему же мимо?