Умора без минора: новые уморительные анекдоты на утро

Если наступит апокалипсис и начнут воскресать зомби - важно помнить, что их можно убить выстрелом в голову. Поэтому необходимо заранее купить армейскую каску.

Молодая жена приготовила для мужа первый в своей жизни пирог.

- Дорогой, я хочу завтра приготовить другой пирог, как тебе нравится эта идея? Ну что же ты молчишь, скажи же мне! Ну скажи что-нибудь! Ну, подай хоть признаки жизни...

- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все СМСки в моем телефоне.

- Моя и сейчас это делает.

- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?

- "На ваш счет зачислена зарплата".

Собирает как-то главный босс все свое предприятие и говорит:

- Сегодня надо после работы задержаться.

- На сколько?

- На 5 лет.

Едет экскурсионный автобус по Парижу. Экскурсовод говорит:

- А вот, обратите внимание, мы с вами сейчас проезжаем мимо самого престижного публичного дома.

Турист:

- А почему же мимо?