Ни минуты без позитива: анекдоты, которые не дадут вам заскучать

Это нам кажется, что комар противно пищит. А с его точки зрения – это оглушительный вопль, который должен парализовать жертву.

Не знаю, как долго ещё будет идти дождь, но животные уже собрались парами и куда-то идут…

Почему на уроках труда девочек учат шить юбочки и переднички? Учите сразу гвозди забивать, стулья чинить, лампочки вкручивать, санузел менять! Это хотя бы пригодится…

Многие мужчины тратят деньги на ерунду. А ерунда ещё капризничает и выспрашивает: – А ты точно меня любишь?

Купил мужик дом с искусственным интеллектом. Уже через неделю умный дом называл его скотиной, а через месяц мужик сам мыл посуду и стирал носки, после чего ему включался футбол.