Юморок для настоящих гурманов: свежая подборка анекдотов

– Доктор, у меня вопрос. Мой муж бесплодный с детства. Скажите, может ли быть такая проблема у одного из наших трёх сыновей?

Когда-то моя учительница сказала, что на такой хулиганке, как я, женится только полный идиот.

Сегодня у меня свадьба с её сыном.

Пришла в мясной отдел к знакомому продавцу и попросила его взвесить килограмм мозга.

Он отвечает:

– Видел тебя в Фейсбуке. Тебе нужно 2 килограмма.

Главное, что надо хорошо усвоить в этой жизни, — это белки, жиры и углеводы.

Вовремя не убранные вещи становится предметом интерьера.