Лекарство от грусти заказывали? Смешные анекдоты на утро

Комментарий к фильму "Гравитация":

- Я плакал, пока смотрел. Местами даже рыдал. Потому что я физик по образованию.

Жена возмущается, что я привёл из садика ребёнка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребёнок-то правильный.

Закажи кресло с надписью «диета», сядь на него, расслабься, ты теперь сидишь на диете.

Женская покорность - это когда муж говорит: "Дай сюда, я сам сложу сумки!", а ты стоишь и безмятежно смотришь, как он укладывает бутылки с водой на помидоры.

В женской парикмахерской - акция. Каждой, сделавшей причёску - бритье усов подарок.