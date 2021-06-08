Не день, а сплошной позитив: прикольные шутки для хорошего настроения

Актриса говорит мужу:

- Меня пригласили в спектакль "Горе от ума". Буду играть там главную роль!

- Горе, что ли?!

Идет еврей и видит - два араба палками ковер выбивают, спрашивает:

- Что, таки не заводиться?

- Все ваши доводы недостаточны для расторжения. Вам следует примириться с супругой.

- Это уж слишком суровое наказание.

Я замахнулся на нее и спросил:

- Страшно?

А она врезала мне сковородой и спросила:

- Больно?

Прихожу в мясную лавку, прошу порубить мне мясо. Мясник, двухметровый мужик в кровавом фартуке, жестикулируя топором отвечает:

- Да за такие глаза, как у вас, я готов порубить весь мир!

Это был самый зрелищный флирт в моей жизни.