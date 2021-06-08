Не день, а сплошной позитив: прикольные шутки для хорошего настроения

Актриса говорит мужу:
- Меня пригласили в спектакль "Горе от ума". Буду играть там главную роль!
- Горе, что ли?!
Идет еврей и видит - два араба палками ковер выбивают, спрашивает:
- Что, таки не заводиться?
- Все ваши доводы недостаточны для расторжения. Вам следует примириться с супругой.
- Это уж слишком суровое наказание.
Я замахнулся на нее и спросил:
- Страшно?
А она врезала мне сковородой и спросила:
- Больно?
Прихожу в мясную лавку, прошу порубить мне мясо. Мясник, двухметровый мужик в кровавом фартуке, жестикулируя топором отвечает:
- Да за такие глаза, как у вас, я готов порубить весь мир!
Это был самый зрелищный флирт в моей жизни.