Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер

Когда вижу бешено-продуктивных чуваков, которые как будто бы не спят никогда и все успевают, думаю, что это не гениальный тайм-менеджмент и сила воли, а маниакальная фаза.

- Учтите! Все, что Вы скажите, будет использовано против Вас!

- Голая баба!

- Что, голая баба?

- Используйте против меня голую бабу!

Сара пришла домой. Моня, не отрываясь от телевизора:

- Сарочка, это ты? Ну слава Богу, ты дома! А то в новостях передавали, что на площади сожгли какое-то чучело.

Муж ходил на встречу с друзьями и вернулся в стельку. Жена его ругает:

- Ты че такой никакой приперся!?

- Да не ругайся ты, мы всего бутылку на троих взяли! За встречу выпить!

- А почему ты еле язык тогда поворачиваешь!?

- Потому что двое на встречу не пришли!

- Свет мой зеркальце скажи, я ль на свете всех милее?

- Ты прекрасна, спору нет, но сегодня одна баба идет на вечеринку, где будет ее бывший, и она собирается показать что он потерял, так что сорян.