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Среда, 09.06.2021
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Проснись и улыбнись: самые уморительные анекдоты на утро

Проснись и улыбнись: самые уморительные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Сын-подросток говорит отцу:

- Папа, я подарю тебе на день рождения самый лучший подарок, какой только может сделать сын своему отцу.

- И что это будет?

- Я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке.

Жена:

- Дорогой, напомни мне пожалуйста завтра кровь натощак сдать!

Муж:

- Значит, как "выпить натощак кровь" - так она не забывает! А, как сдать - так напомни ей!

Девушка, вышедшая замуж за иностранца, говорит ему после первой брачной ночи:

- Дорогой, я должна тебе кое в чем признаться: у меня дальтонизм.

- Я тоже должен тебе кое в чем признаться: я не швед, а эфиоп.

- А вот моего папы нету...

- Как это - "нету"?

- А он в баню ушел.

- И давно?

- Да нет, годика три назад. Взял чемодан с бельем и ушел.

- А разве так долго моются?

- Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся...

Устал на работе - отвлекись на анекдоте: новые шутки на вечер

Некоторые девушки не понимают намека, что пора расстаться. Моя подружка сидит в кресле и плачет. Я притворяюсь, что нахожусь в коме уже третий месяц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 51

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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