Проснись и улыбнись: самые уморительные анекдоты на утро

Сын-подросток говорит отцу:
- Папа, я подарю тебе на день рождения самый лучший подарок, какой только может сделать сын своему отцу.
- И что это будет?
- Я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке.
Жена:
- Дорогой, напомни мне пожалуйста завтра кровь натощак сдать!
Муж:
- Значит, как "выпить натощак кровь" - так она не забывает! А, как сдать - так напомни ей!
Девушка, вышедшая замуж за иностранца, говорит ему после первой брачной ночи:
- Дорогой, я должна тебе кое в чем признаться: у меня дальтонизм.
- Я тоже должен тебе кое в чем признаться: я не швед, а эфиоп.
- А вот моего папы нету...
- Как это - "нету"?
- А он в баню ушел.
- И давно?
- Да нет, годика три назад. Взял чемодан с бельем и ушел.
- А разве так долго моются?
- Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся...
Некоторые девушки не понимают намека, что пора расстаться. Моя подружка сидит в кресле и плачет. Я притворяюсь, что нахожусь в коме уже третий месяц.