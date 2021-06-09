Капля свежего позитива: смешные анекдоты на день

Ужин в семье. Мать:

- Сынуля, перестань грызть кость, ты ведь не собака. Отдай ее сейчас же папе!

- Каким образом вы познакомились с мужем?

- О, это было так романтично! Однажды я упала в воду и уже начала тонуть. Вдруг какой-то молодой мужчина бросился ко мне и стал тонуть рядом. А когда нас откачали, мы поженились.

Выходит грузин из подъезда. Смотрит - вокруг его машины мальчик бегает.

- Эй, малчик, отойди от мащины. Мащина пыльный, грязный, еще напишешь что-нибудь.

- Что у тебя с головой?

- Ты ж сам говорил постричься под горшок!

- Так ручку-то сбрей!

- Это козел врет всем, что переспал со мной и все ему верят.

- Так напиши ему, что ты от него беременна.

- Так мы же не спали вместе...

- И вот когда он так ответит - всем это покажешь.