Продолжаем веселиться: подборка новых анекдотов на вечер

Мама спрашивает у маленького мальчика:
- Хочешь посмотреть на сестричку, которую тебе принес аист?
- На сестричку нет, но вот аист зимой - это интересно!
Мужик - водителю автобуса:
- Извините, вы вчера случайно не находили в вашем автобусе ящик водки?
- Нет, но мы нашли того, кто его нашел!
Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той-же дороге, сделанная каким-то долбодятлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится?
- Доченька, мы выиграли чудо-сковородку в телевикторине!
- Мама, мы просрали квартиру на телефонных звонках...
В магазине:
- У вас бельевая резинка есть?
- Нет!
- А трусы с резинкой?
- Есть!
- Тогда надергайте мне 3 метра!