Продолжаем веселиться: подборка новых анекдотов на вечер

Мама спрашивает у маленького мальчика:

- Хочешь посмотреть на сестричку, которую тебе принес аист?

- На сестричку нет, но вот аист зимой - это интересно!

Мужик - водителю автобуса:

- Извините, вы вчера случайно не находили в вашем автобусе ящик водки?

- Нет, но мы нашли того, кто его нашел!

Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той-же дороге, сделанная каким-то долбодятлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится?

- Доченька, мы выиграли чудо-сковородку в телевикторине!

- Мама, мы просрали квартиру на телефонных звонках...

В магазине:

- У вас бельевая резинка есть?

- Нет!

- А трусы с резинкой?

- Есть!

- Тогда надергайте мне 3 метра!