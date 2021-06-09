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Среда, 09.06.2021
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Продолжаем веселиться: подборка новых анекдотов на вечер

Продолжаем веселиться: подборка новых анекдотов на вечер
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

Мама спрашивает у маленького мальчика:

- Хочешь посмотреть на сестричку, которую тебе принес аист?

- На сестричку нет, но вот аист зимой - это интересно!

Мужик - водителю автобуса:

- Извините, вы вчера случайно не находили в вашем автобусе ящик водки?

- Нет, но мы нашли того, кто его нашел!

Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той-же дороге, сделанная каким-то долбодятлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится?

- Доченька, мы выиграли чудо-сковородку в телевикторине!

- Мама, мы просрали квартиру на телефонных звонках...

Капля свежего позитива: смешные анекдоты на день

В магазине:

- У вас бельевая резинка есть?

- Нет!

- А трусы с резинкой?

- Есть!

- Тогда надергайте мне 3 метра!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 375

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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