Ищите в жизни позитив: прикольные утренние анекдоты

Мужчина скончался от неизвестного вируса, который побудил его сообщить жене, что она набрала в весе.

Не можете купить медицинские маски? Купите паранджу! Она защитит вас от вирусов и скроет приобретенные в самоизоляции недостатки фигуры.

- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?

- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.

Родители ложатся спать, а Вовочка тихо подкрадывается к двери и подслушивает. Мама говорит:

- Дорогой, я хочу девочку!

- Хорошо милая, будет тебе девочка!

Тут Вовочка врывается в спальню и орет:

- А мне шоколадку, айфон и велосипед!

- Ну, подумайте сами, как я могу ходить с 18 до 20 часов в тренажерный зал сбрасывать вес, если в это время у меня ужин?!