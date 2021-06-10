Ищите в жизни позитив: прикольные утренние анекдоты

Мужчина скончался от неизвестного вируса, который побудил его сообщить жене, что она набрала в весе.
Не можете купить медицинские маски? Купите паранджу! Она защитит вас от вирусов и скроет приобретенные в самоизоляции недостатки фигуры.
- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?
- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.
Родители ложатся спать, а Вовочка тихо подкрадывается к двери и подслушивает. Мама говорит:
- Дорогой, я хочу девочку!
- Хорошо милая, будет тебе девочка!
Тут Вовочка врывается в спальню и орет:
- А мне шоколадку, айфон и велосипед!
- Ну, подумайте сами, как я могу ходить с 18 до 20 часов в тренажерный зал сбрасывать вес, если в это время у меня ужин?!