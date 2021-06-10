Ударная доза положительных эмоций: подборка уморительных анекдотов

Возвращаться с пьянки на автопилоте приобрело новый смысл, когда я купил Теслу.
Когда жена просит купить в магазине огурец, я еще беру и вазелин, чтобы кассир не подумала, что я веган.
Каждую ночь я плачу утыкаюсь носом в подушку и думаю о нём: о том мудаке который насажал эти бл*дские тополя у меня под окном.
– Ирка, а где ты нашла этого обеспеченного мужчину?
– Стояла у магазина и тупо смотрела
– Ну и как ты его вычислила из толпы других?
– Надел маску на входе, вышел – выкинул.
– Мадам, а какая у Вас профессия?
– Солистка.
– И где солируете?
– Нигде… Солю помидоры, огурчики, капустку..