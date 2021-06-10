Ударная доза положительных эмоций: подборка уморительных анекдотов

Возвращаться с пьянки на автопилоте приобрело новый смысл, когда я купил Теслу.

Когда жена просит купить в магазине огурец, я еще беру и вазелин, чтобы кассир не подумала, что я веган.

Каждую ночь я плачу утыкаюсь носом в подушку и думаю о нём: о том мудаке который насажал эти бл*дские тополя у меня под окном.

– Ирка, а где ты нашла этого обеспеченного мужчину?

– Стояла у магазина и тупо смотрела

– Ну и как ты его вычислила из толпы других?

– Надел маску на входе, вышел – выкинул.

– Мадам, а какая у Вас профессия?

– Солистка.

– И где солируете?

– Нигде… Солю помидоры, огурчики, капустку..