С добрым утром: бодрящая подборка анекдотов для позитивного настроения

Психологу намного проще поднять уверенность и самооценку человеку, который может позволить себе психолога.

Кит, выбросившийся на берег в районе крымского Судака в 6 утра, так и не успел занять лежак.

— Вот, мона Лиза, я и закончил ваш портрет. Последний мазок… оп! Готово! А позвольте спросить, что это вы весь сеанс так загадочно улыбались?

— Синьор Леонардо, так у вас же ширинка то… Ой, я не могу!

– Чем отличается опытная женщина, знающая себе цену, от неопытной?

– Опытная знает, когда надо давать скидку.

Что общего у синоптика из прогноза погоды и политических и экономических обозревателей? Всем им хочется сказать:

– Откройте окно и высуньте туда свои морды, и тогда сами увидите, как всё обстоит на самом деле.