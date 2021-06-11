С добрым утром: бодрящая подборка анекдотов для позитивного настроения

Психологу намного проще поднять уверенность и самооценку человеку, который может позволить себе психолога.
Кит, выбросившийся на берег в районе крымского Судака в 6 утра, так и не успел занять лежак.
— Вот, мона Лиза, я и закончил ваш портрет. Последний мазок… оп! Готово! А позвольте спросить, что это вы весь сеанс так загадочно улыбались?
— Синьор Леонардо, так у вас же ширинка то… Ой, я не могу!
– Чем отличается опытная женщина, знающая себе цену, от неопытной?
– Опытная знает, когда надо давать скидку.
Что общего у синоптика из прогноза погоды и политических и экономических обозревателей? Всем им хочется сказать:
– Откройте окно и высуньте туда свои морды, и тогда сами увидите, как всё обстоит на самом деле.