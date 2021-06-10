Всплеск позитивного настроения: шутки на вечер для отличного настроения

- Розочка, Вы слышали, Циля Марковна пятого мужа в крематорий свезла?

- Таки да, жизнь не справедлива. Одним - ни одного мужа, а другие - ими печку топят.

Два первоклассника хвастаются своими достижениями в любви.

- Вчера была настоящая оргия, я чуть было не поцеловал Ленку!

- Эх ты, начинающий! Это вообще ерунда. Вот мне она сделала явное предложение - она спросила, не храплю ли я!

Умирающая старушка в агонии смотрит в окно и произносит:

- Какой чудесный закат...

Зять:

- Не отвлекайтесь, Антонина Петровна, в туннель смотрите, в туннель...

Хотелось бы, конечно, для поддержания здоровья регулярно заниматься спортом. Бегать трусцой с утра пораньше, например. Но разве такое возможно с этими погодными условиями? То дождь идет, то снег, а то солнце светит прямо в глаза.

Молодой летчик заходит на посадку и решил пошутить.

Связывается с диспетчером:

- Угадай, кто?

Диспетчер выключает все огни на посадочной полосе и отвечает:

- Угадай, куда...