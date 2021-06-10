Всплеск позитивного настроения: шутки на вечер для отличного настроения

- Розочка, Вы слышали, Циля Марковна пятого мужа в крематорий свезла?
- Таки да, жизнь не справедлива. Одним - ни одного мужа, а другие - ими печку топят.
Два первоклассника хвастаются своими достижениями в любви.
- Вчера была настоящая оргия, я чуть было не поцеловал Ленку!
- Эх ты, начинающий! Это вообще ерунда. Вот мне она сделала явное предложение - она спросила, не храплю ли я!
Умирающая старушка в агонии смотрит в окно и произносит:
- Какой чудесный закат...
Зять:
- Не отвлекайтесь, Антонина Петровна, в туннель смотрите, в туннель...
Хотелось бы, конечно, для поддержания здоровья регулярно заниматься спортом. Бегать трусцой с утра пораньше, например. Но разве такое возможно с этими погодными условиями? То дождь идет, то снег, а то солнце светит прямо в глаза.
Молодой летчик заходит на посадку и решил пошутить.
Связывается с диспетчером:
- Угадай, кто?
Диспетчер выключает все огни на посадочной полосе и отвечает:
- Угадай, куда...