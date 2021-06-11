Сделай паузу и подними себе настроение: забавные анекдоты

Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях, а когда я был в их возрасте, я всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть на каком моменте выключается свет.

Если бы презервативы делали из упаковочной пленки, которая с воздушными пупырышками, тогда люди при сексе действительно ЧПОКАЛИСЬ бы.

Французская полиция установила личность мужчины, давшего пощёчину Макрону. Им оказался местный житель Пьер де Бошир.

Если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

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